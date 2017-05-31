Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья

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Лондон, 31 мая. Ученые выяснили, какой напиток является самым полезным для здоровья человека. Оказалось, что это обычный чай. Однако даже он влияет на организм по-разному, все зависит от сорта и обработки листьев.

Эксперты отдельно отметили, что наиболее полезной для человека является вода. Именно она очищает от токсинов и вредных веществ, восстанавливает функцию всех органов, повышает иммунитет и питает клетки. Больше всего ученые советуют пить чай. Лучше использовать рассыпную заварку, а не чай в пакетиках, поскольку в первом случае листья остаются более качественными и не теряют лечебных средств при обработке.

Чай не хуже кофе помогает проснуться и тонизировать организм. В отличие от кофе, чай содержит антиоксиданты, которые выводя токсины. Если выбирать из черного и зеленого чая, то предпочтение лучше отдать зеленому, поскольку он является незаменимым источником молодости. Сахар лучше заменить медом.