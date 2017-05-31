Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья
Лондон, 31 мая. Ученые выяснили, какой напиток является самым полезным для здоровья человека. Оказалось, что это обычный чай. Однако даже он влияет на организм по-разному, все зависит от сорта и обработки листьев.
Эксперты отдельно отметили, что наиболее полезной для человека является вода. Именно она очищает от токсинов и вредных веществ, восстанавливает функцию всех органов, повышает иммунитет и питает клетки. Больше всего ученые советуют пить чай. Лучше использовать рассыпную заварку, а не чай в пакетиках, поскольку в первом случае листья остаются более качественными и не теряют лечебных средств при обработке.
Чай не хуже кофе помогает проснуться и тонизировать организм. В отличие от кофе, чай содержит антиоксиданты, которые выводя токсины. Если выбирать из черного и зеленого чая, то предпочтение лучше отдать зеленому, поскольку он является незаменимым источником молодости. Сахар лучше заменить медом.