Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков
В Избранное
Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают обезвреживание пригорода сирийской столицы.
Сирийские источники уже сообщали о том, что последняя группа боевиков была выведена из пригорода Дамаска Барзех. Военные инженеры приступили к разминированию квартала, сразу после обезвреживания объекты занимают подразделения правительственных войск.
Во время поисков специалистам удалось обнаружить тайную тюрьму джихадистов. В камерах удерживались 35 человек. Большинство из них оказались захваченными сирийскими военнослужащими, остальные заложники являются мирными жителями.
Комментарии