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Новости Сирии
Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков

Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков

14:58  31 Мая 2017
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Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков

Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают обезвреживание пригорода сирийской столицы.

Сирийские источники уже сообщали о том, что последняя группа боевиков была выведена из пригорода Дамаска Барзех. Военные инженеры приступили к разминированию квартала, сразу после обезвреживания объекты занимают подразделения правительственных войск.

Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков

Во время поисков специалистам удалось обнаружить тайную тюрьму джихадистов. В камерах удерживались 35 человек. Большинство из них оказались захваченными сирийскими военнослужащими, остальные заложники являются мирными жителями.

Алексей Громов
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