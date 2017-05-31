Дамаск: в районе Барзех обнаружена тайная тюрьма боевиков

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Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают обезвреживание пригорода сирийской столицы.

Сирийские источники уже сообщали о том, что последняя группа боевиков была выведена из пригорода Дамаска Барзех. Военные инженеры приступили к разминированию квартала, сразу после обезвреживания объекты занимают подразделения правительственных войск.

Во время поисков специалистам удалось обнаружить тайную тюрьму джихадистов. В камерах удерживались 35 человек. Большинство из них оказались захваченными сирийскими военнослужащими, остальные заложники являются мирными жителями.