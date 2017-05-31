Сирия поставила в Россию первую партию томатов по заказу адыгейской компании

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Майкоп, 31 мая. Первая партия томатов из Сирии прибыла в порт Новороссийска по заказу компании «Адыг-Юрак» из Республики Адыгея, которая планирует поставить в РФ около 6 тысяч тонн сирийских овощей и фруктов.

Помидоры из Сирии отправятся на прилавки супермаркетов «Магнит», об этом сообщил глава адыгейской компании «Адыг-Юрак» Аслан Панеш. По его словам, первая партия томатов весом в 50 тонн прибыла из Сирии в порт Новороссийска. «До конца лета импорт в Россию овощей и фруктов из Латакии и Тартуса по договоренности с предпринимателями составит до 6 тыс. тонн», — пояснил Панеш. Известно, что в провинциях Тартус и Латакия выращиваются картофель, лук, помидоры, черешня, цветная капуста, баклажаны, сливы и персики, эта продукция будет поставляться для российских покупателей.