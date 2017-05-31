«Одомашненный» волк терроризирует жителей Подмосковья

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Москва, 31 мая. Дикий волк, которого решил одомашнить житель подмосковного поселка Обухово Ногинского района держит в страхе всю округу. Животное несколько раз пыталось сбежать и нападало на прохожих.

Соседи нелестно отзываются о хозяине животного, который принес взрослого хищника из леса и посадил его на цепь для охраны дома, и называют его неадекватным. Помимо волка на его участке животного живет лиса, а год назад от мужчины сбежала гадюка.

При этом самому мужчине волк не нужен, считают в Ногинской станции по борьбе с болезнями животных, где нет данных о его постановке на учет. Кроме того, скорее всего, он не привит от бешенства.

«По этой улице очень многие ходили к остановке на Москву. Но после того как волк вцепился одной женщине в сумку, этой дорогой пользоваться практически перестали, теперь идут в обход, -рассказала местная жительница. — Этот человек действительно неадекватен, он затерроризировал всю округу».

Местные власти и полиция не могут ничего сделать с «укротителем» диких хищников и только разводят руками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».