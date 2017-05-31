Пятилетний мальчик из Подмосковья провел в колодце почти сутки, пока мать пила

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Москва, 31 мая. В подмосковной деревне Нагорное госпитализировали пятилетнего мальчика, который провел в колодце около 20 часов. Ночью пьяная мать отправилась искать сына, и, так и не найдя, отправилась спать.

Пока родители малыша распивали спиртное, ребенок отправился гулять на улице и провалился в заброшенный колодец. Его спустя почти сутки нашел 40-летний местный житель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, а в отношении его матери возбуждено уголовное дело.

Добавим, ранее в Югре первоклассник спас друга, который провалился в канализационную шахту, заполненную водой. Мальчик получил травмы и мог погибнуть, однако его товарищ сумел позвать на помощь взрослых, передает URA.RU.