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Новости Сирии
Дамаск: «Армия Ислама» атаковала «Ан-Нусру» в Восточной Гуте

Дамаск: «Армия Ислама» атаковала «Ан-Нусру» в Восточной Гуте

14:40  31 Мая 2017
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Дамаск: «Армия Ислама» атаковала «Ан-Нусру» в Восточной Гуте

Восточная Гута, 31 мая. В провинции Дамаск обострилось противостояние между различными группировками джихадистов.

Сирийские источники сообщают, что отряд «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» считается террористической организацией в ряде стран) атаковал боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Дамаск: «Армия Ислама» атаковала «Ан-Нусру» в Восточной Гуте

Результатом атаки стал захват грузовика «Ан-Нусры» с установленной на нем 57-миллиметровой артустановкой. На различных участках фронта в районе Восточная Гута вспыхивают столкновения между бандформированиями. Правительственные силы предлагают боевикам отказаться от сопротивления и эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Алексей Громов
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