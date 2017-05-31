Бывшего замглавы Чебаркуля осудили на 9 лет колонии строгого режима за взятки

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Чебаркуль, 31 мая. Бывший заместитель мэра города Чебаркуль (Челябинская область) Алексей Сафронов получил девять лет колонии строгого режима и 11 млн рублей штрафа за получение взяток. Такое решение принял Миасский городской суд, признавший экс-чиновника виновным в коррупции.

Следствие установило, что в 2010-2012 годах Сафронов получил взяток на три миллиона рублей. В обмен на денежное вознаграждение он обещал местным бизнесменам покровительство при распределении государственных подрядов. Бывший заммэр также проходил по делам о коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, однако по первой статье он был оправдан, а вторая была исключена из дела за истечением срока давности, пишет Ura.ru.