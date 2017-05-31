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Общество
Обманутых дольщиков ГК «Город» задержали за несанкционированный пикет в Петербурге

Обманутых дольщиков ГК «Город» задержали за несанкционированный пикет в Петербурге

16:52  31 Мая 2017
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Обманутых дольщиков ГК «Город» задержали за несанкционированный пикет в Петербурге

Москва, 31 мая. Голодающих дольщиков ГК «Город» задержали за несанкционированный митинг в Петербурге. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила глава инициативной группы дольщиков Алла Андреева.

По ее словам, участников пикета доставят в 74-й отдел полиции. Ранее стало известно, что пятеро дольщиков ГК «Город», в течение четырех лет ожидающие своих квартир, объявили голодовку и требуют достроить дома и проверить финансы бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова и нового владельца компании Артема Маневича.

Строительство жилых комплексов ГК «Город» было остановлено в конце 2013 года.

#петербург #дольщики #гк город
Катерина Михайлиди
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