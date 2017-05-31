ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и его окраины, выпустив около 1000 снарядов
Донецк, 31 мая. Киевские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 970 боеприпасов, заявил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.
Большинство обстрелов ВСУ в минувшие сутки были направлены в сторону Донецка, Мариуполя, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин. По его словам, столица республики обстреливалась из артиллерийских снарядов и мин крупного калибра. Под огнем оказались Петровский район Донецка, Ясиноватая, Докучаевск. Также ВСУ на мариупольском направлении обстреляли Саханку, Ленинское. Зайцево и Широкая Балка были обстреляны украинскими силовиками из гранатометов. Разведка зафиксировала прибытие в Константиновку и Дзержинск до 30 единиц тяжелого вооружения.