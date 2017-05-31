ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и его окраины, выпустив около 1000 снарядов

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Донецк, 31 мая. Киевские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 970 боеприпасов, заявил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

Большинство обстрелов ВСУ в минувшие сутки были направлены в сторону Донецка, Мариуполя, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин. По его словам, столица республики обстреливалась из артиллерийских снарядов и мин крупного калибра. Под огнем оказались Петровский район Донецка, Ясиноватая, Докучаевск. Также ВСУ на мариупольском направлении обстреляли Саханку, Ленинское. Зайцево и Широкая Балка были обстреляны украинскими силовиками из гранатометов. Разведка зафиксировала прибытие в Константиновку и Дзержинск до 30 единиц тяжелого вооружения.