ДНР призвала Киев прекратить боевые действия в Донбассе с 31 мая

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Донецк, 31 мая. В Минобороны Донецкой народной республике призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Призываю подразделения ВСУ к полному прекращению огня с сегодняшнего дня. Пусть вас от совершения очередного кровавого преступления в Донбассе остановит совесть и ответственность за содеянное», — сказал он.

Стоит напомнить, что 1 апреля в Донбассе был введен очередной режим прекращения огня. Позднее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что с 16 апреля украинские военные прекратили соблюдать режим перемирия в Донбассе.