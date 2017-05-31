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Украина
Дорн ответил радикалам стихотворением об украинском паспорте в гробу

Дорн ответил радикалам стихотворением об украинском паспорте в гробу

14:51  31 Мая 2017
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Дорн ответил радикалам стихотворением об украинском паспорте в гробу

Киев, 31 мая. Музыкант Иван Дорн ответил настроенным против него украинским радикалам стихотворением о гражданстве. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

Дорн ответил на нападки со стороны украинцев, которые называют его предателем за концерты в России. В кадре выложенного в Сеть видео находятся сразу два Дорна: один читает стихотворение, глядя прямо в камеру, а другой задает ритм на барабанной. Певец отмечает, что будет предан гражданству до самой смерти.

«Пусть знают те, кто желал мне страстно: «Покойся с миром, Дорн Иван!»  — со мной в гробу мой украинский паспорт спрятан во внутренний карман», — цитирует музыканта «Ридус».

11.04.17 — ∞

11.04.17 — ∞

تم نشره بواسطة ‏‎Ivan Dorn‎‏ في 31 مايو، 2017

Ранее угрозы радикалов вынудили Дорна отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 9 июня. Музыкант объяснил, что не может подвергать опасности своих поклонников.

#дорн
Катерина Тимошенская
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