МИД Украины рассказал о сложностях с введением визового режима с РФ

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Киев, 31 мая. Министерство иностранных дел Украины считает сложным вопрос о введении визового режима с Россией. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца.

По словам дипломата, на территории РФ сейчас находятся около четырех миллионов украинцев, на которых визовый режим может сказаться самым негативным образом.

«У нас в России пять дипломатических представительств: посольство в Москве, два генконсульства и два консульства. Если вводится визовый режим, то нам нужно будет намного больше сотрудников», — добавила она.

Ранее стало известно о том, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.