МЧС предупредило о новом урагане в Москве 

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Последний день весны в российской столице может сопровождаться дождями, грозами и сильными порывами ветра. Об этом предупреждают жителей Москвы сотрудники МЧС.

Не исключено, что могут быть повалены деревья и рекламные щиты, повреждены линии электропередач. Скорость ветра составит от 12 до 17 м/с, а местами с порывами до 24 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до 22 часов сегодняшнего дня, пишет Газета.ру.

Дорожная ситуация будет оставаться напряженной в связи с погодными условиями. Москвичам советуют пересесть на общественный транспорт, а свои машины оставить в безопасных местах.

Напомним, непогода в понедельник закончилась трагедией. По последним данным, от урагана, который пронесся по столице и области, погибли 15 человек.