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Политика
Песков объяснил, почему Путин не смотрит сериал «Карточный домик»

Песков объяснил, почему Путин не смотрит сериал «Карточный домик»

14:28  31 Мая 2017
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Песков объяснил, почему Путин не смотрит сериал «Карточный домик»

Москва, 31 мая. У президента России Владимира Путина и сотрудников администрации главы российского государства очень много других дел и забот, чтобы смотреть новый сезон американского популярного сериала о политике «Карточный домик». Об этом сегодня заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ рассказали Пескову, что в эту среду стартует российская премьера 5-го сезона «Карточного домика», в котором американский актер Кевин Спейси играет президента США, а также спросили, следят ли за драматической телесагой в Кремле.

Песков объяснил, почему Путин не смотрит сериал «Карточный домик»

По словам представителя Кремля, у президента и администрации очень много других дел, поэтому едва ли ставить таким образом вопрос будет корректно.

#путин #песков
Дана Балан
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