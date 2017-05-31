Лавров призвал отказаться от «геополитических игр» вокруг Афганистана

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Москва, 31 мая. Сегодняшний кровавый теракт в Кабуле является ясным сигналом о необходимости налаживания масштабного взаимодействия в деле борьбы с международным терроризмом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости бороться с терроризмом с участием всех без исключения игроков.

«Жуткий теракт сигнализирует о необходимости отказаться от попыток использовать все, что происходит вокруг Афганистана, в геополитических играх», — подчеркнул Лавров, отметив, что из-за политических стремлений других стран страдает весь афганский народ, а усилия по преодолению глубочайшего кризиса, в котором оказалась страна, пропадают впустую.

Напомним, сегодня в окрестностях президентского дворца в Кабуле произошел мощный взрыв. Сила взрыва была такова, что получили повреждения окрестные здания. Погибло более 90 человек, почти четыре сотни ранены. Террористы ИГ* (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт.

* Организация запрещена на территории РФ.