В Избранное

Скопировать

Алеппо, 31 мая. Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб призвал мобилизовать все силы для скорейшего восстановления освобожденного города.

Это заявление губернатор провинции сделал на встрече с представителями департаментов и служб города. Дияб высоко оценил темпы исполнения текущих работ и призвал всех задействованных в восстановлении лиц умножить свои старания.

Губернатор отметил, что от этих усилий зависит улучшение уровня жизни горожан во всех сферах, сообщает агентство «САНА». На данный момент в городских районах расчищено около 1 миллиона 500 тысяч кубометров завалов. Темпы работ, подчеркнул Дияб, необходимо ускорить.