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Новости Сирии
В Алеппо необходимо ускорить восстановительные работы — губернатор Дияб

В Алеппо необходимо ускорить восстановительные работы — губернатор Дияб

14:23  31 Мая 2017
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В Алеппо необходимо ускорить восстановительные работы — губернатор Дияб

Алеппо, 31 мая. Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб призвал мобилизовать все силы для скорейшего восстановления освобожденного города.

Это заявление губернатор провинции сделал на встрече с представителями департаментов и служб города. Дияб высоко оценил темпы исполнения текущих работ и призвал всех задействованных в восстановлении лиц умножить свои старания.

В Алеппо необходимо ускорить восстановительные работы — губернатор Дияб

Губернатор отметил, что от этих усилий зависит улучшение уровня жизни горожан во всех сферах, сообщает агентство «САНА». На данный момент в городских районах расчищено около 1 миллиона 500 тысяч кубометров завалов. Темпы работ, подчеркнул Дияб, необходимо ускорить.

#хусейн дияб
Алексей Громов
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