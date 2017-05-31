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Политика
Песков диагностировал русофобские припадки у американских политиков

Песков диагностировал русофобские припадки у американских политиков

14:21  31 Мая 2017
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Песков диагностировал русофобские припадки у американских политиков

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил «русофобские припадки» американских политиков попыткой скрыть собственные проблемы.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не считают, что главной причиной сложных отношений Москвы и Вашингтона является позиция демократической партии. Речь идет о многочисленных обвинениях со стороны американских демократов в том, что Россия якобы вмешалась в избирательный процесс в Штатах. Именно из-за этого, по их мнению, Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах.

«Нет, не считаем. Президент четко говорил, что проблема заключается в том, что некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками», — заявил Песков.

 

Ярослава Замысловатова
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