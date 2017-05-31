Песков диагностировал русофобские припадки у американских политиков

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил «русофобские припадки» американских политиков попыткой скрыть собственные проблемы.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не считают, что главной причиной сложных отношений Москвы и Вашингтона является позиция демократической партии. Речь идет о многочисленных обвинениях со стороны американских демократов в том, что Россия якобы вмешалась в избирательный процесс в Штатах. Именно из-за этого, по их мнению, Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах.

«Нет, не считаем. Президент четко говорил, что проблема заключается в том, что некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками», — заявил Песков.