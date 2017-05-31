Песков напомнил об отношении Путина к программе реновации

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Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа реновации, реализуемая в Москве, объективно необходима.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин представил программу реновации президенту России Владимиру Путину. Проект получил положительную оценку.

«Эта инициатива московской мэрии, она очень нужна. Нужна объективно, и об этом говорил президент», — подчеркнул Песков, напомнив о позиции Владимира Путина по данному вопросу.

Он также напомнил, что Путин акцентировал особое внимание на необходимости соблюдения гражданских прав жителей столицы при реализации новой программы. Властям необходимо учитывать интересы москвичей при введении законодательных поправок, считает пресс-секретарь.

В начале мая власти Москвы опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации.