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Новороссия
В ДНР отреагировали на обещание депутата Рады захватить Донбасс за шесть дней

В ДНР отреагировали на обещание депутата Рады захватить Донбасс за шесть дней

14:23  31 Мая 2017
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В ДНР отреагировали на обещание депутата Рады захватить Донбасс за шесть дней

Донецк, 31 мая. В Минобороны Донецкой народной республики предложили депутату Верховной рады Дмитрию Тымчуку возглавить наступление украинской армии в Донбассе.

Ранее Тымчук заявил, что украинская армия способна в течение 5–6 дней разгромить ополченцев Донбасса и выйти к границам России.

Заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин предложил Дмитрию Тымчуку возглавить украинскую армию, напомнив, что ВСУ уже три года не могут сдвинуть с места позиции ополчения ДНР в Донбассе.

«Пусть возглавит эту армию. За три года не получилось, а какой-то депутат хочет это сделать за шесть дней. Пусть попробует», — сказал Басурин.

Он также отметил, что в настоящее время боеготовность Вооруженных сил ДНР гораздо выше, чем в 2014 году.

#днр #всу #киев #донбасс
Алексей Громов
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