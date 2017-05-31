Лавров: Недостаток координации мешает борьбе с ИГ в Сирии

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Москва, 31 мая. Успешный выход боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* из осажденной Ракки является наглядным примером того, как недостаток координации затрудняет успешную борьбу с международным терроризмом в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сложившаяся ситуация показывает недостатки нынешней ситуации с координацией и действиями всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии», — отметил Лавров, напомнив, что переговорные процессы в Астане и Женеве непрерывно наталкиваются на препятствия, поскольку «некоторые из участников переговоров препятствуют этому».

Это, в частности, относится к курдам, которые составляют одну из крупнейших и наиболее боеспособных сил в Сирии и обладают собственными территориальными притязаниями, однако не представлены на переговорах в Женеве. Такое положение дел осложняет и борьбу с террористами ИГ* и других группировок.

* Организация запрещена на территории РФ.