Песков назвал неуместными рассуждения о вине в гибели людей при урагане в Москве

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Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эмоциональные рассуждения о чьей-либо вине в гибели людей при разрушительном урагане в Москве. По его словам, прежде всего нужно получить профессиональное заключение.

Песков напомнил, что о предсказуемости и прогнозируемости природных явлений нельзя утверждать на 100%, поэтому нужны профессиональные заключения на этот счет.

«И любые любительские эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны. Поэтому давайте дождемся, если таковые будут, каких-то профессиональных заключений на счет предсказуемости таких явлений», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бушевавший в столице и Подмосковье ураган стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в городе. В Совфеде уже приняли решение выяснить, почему 29 мая москвичей вовремя не оповестили о резком ухудшении погоды.