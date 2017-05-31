Экс-президент Киргизии Аскар Акаев: Новый Шелковый путь спасет нас от глобального потепления. ФАН-ТВ

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В обеих столицах – Москве и Петербурге – проходит Евразийская научно-технологическая конференция. Она посвящена развитию Большого Евразийского партнерства и сопряжению данной инициативы с глобальной стратегией «Один пояс – Один путь». Новым импульсом для воплощения масштабных проектов стала встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшая в середине мая в Пекине. Однако стратегии предполагают участие десятков государств, а это значит, что они должны оказать определенное влияние на экономику и инфраструктуру каждой из стран-участниц. Об этом ФАН-ТВ удалось побеседовать с бывшим президентом Киргизии, иностранным членом Российской Академии наук, главным научным сотрудником МГУ Аскаром Акаевым.

В Санкт-Петербурге конференция «Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь»: энерго-экологические стратегии, программы, проекты» прошла на площадке Российско-Китайского бизнес-парка в «Ленэкспо». Аскар Акаев был одним из главных модераторов данного мероприятия.

– Я убежден, что встреча президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики ускорило реализацию «шелковых проектов», которые отвечают заявлениям двух лидеров о сопряжении стратегий «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза. Я думаю, что это просто замечательно, – сказал он. – Этот проект, а именно сопряжение, позволит преобразить экономический и политический ландшафт на всем огромном Евразийском пространстве. В XXI веке это приведет к экономическому процветанию, росту во всех странах, включая не только развитые страны на нашем континенте, но и развивающиеся, бедные. А с другой стороны, я думаю, что эта совместная работа двух цивилизаций (китайской и евразийской во главе с Россией) позволит в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС – прим. ред.) обеспечить безопасность, устойчивое развитие на континенте вообще. Встреча двух президентов, я полагаю, сыграла историческую роль в нашем веке.

– Многие называют эти инициативы возможностью наладить международную дорожную карту, улучшить инфраструктуру в целом. Вы считаете, что это так?

– Это точно, я в этом абсолютно уверен. Ведь с самого начала инициатива Китая о возрождении Шелкового пути – это глобализация с человеческим лицом. Это строительство нового формата международных отношений, который позволит создать справедливую глобальную торговлю, справедливо распределять выгоды от реализации. Всё это решают инициатива Китая «Новый Шелковый путь», дополненная замечательной инициативой президента России о партнерстве в рамках Большой Евразии.

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– Стратегии должны охватить немалое количество стран, в том числе и Киргизию, президентом которой вы ранее являлись. На ваш взгляд, какое влияние это окажет на вашу родную страну?

– Оглядываясь назад на одно-два тысячелетия, мы видим, что Великий Шелковый путь древности играл исключительно прогрессивную роль в развитии. Это способствовало торговле между Западом и Востоком и – в гораздо большей степени – перетеканию знаний, культурных достижений, а не только товаров. И в целом, это может превратить Евразийский континент в локомотив прогрессивного мирового развития в XXI веке.

– Напоследок расскажите, пожалуйста, над какими проектами вы сейчас работаете?

– В настоящее время мы работаем как раз над проектом энерго-экологического сопряжения Шелкового пути и Евразийского партнерства. Это конкретизация указания президента России о создании единой энергетической сети. Она призвана решать не только энергетические вопросы, но и глобальную проблему – потепление климата. Мы считаем, что в рамках этих стратегий аспекты энергетики и экологии играют одну из ключевых ролей.

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