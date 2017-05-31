«Яндекс. Навигатор» заговорит голосом трансформера Оптимуса Прайма

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Москва, 31 мая. Сервис «Яндекс.Навигатор» заговорил голосом популярного персонажа «Трансформеров» Оптимуса Прайма.

Лидер автоботов помогает водителям проложить оптимальный маршрут в обход пробок и дорожных работ. Всего записано 140 фраз, которыми Прайм комментирует ситуацию на дорогах в свойственной ему манере. Например, «Мегатрон опять раскопал дорогу» или «Впереди камера десептиконов».

Отметим, что серия фильмов «Трансформеры», которая повествует об инопланетной расе роботов, является одним из самых успешных франшиз Голливуда. 22 июня на экраны выходит очередная часть киносериала «Трансформеры: Последний рыцарь».