Кремль считает недопустимой травлю посла РФ в США Кисляка

Песков отреагировал на травлю посла РФ в США
Москва, 31 мая. В Кремле считают поток нападок на российского посла в США Сергея Кисляка абсолютно недопустимым, а любые попытки оказать давление на представителя России могут иметь только негативные последствия в отношениях двух стран. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в настоящее время в американской политике наблюдается «линия на раздувание русофобских настроений».
«Мы видим попытки всяческих нападок на нашего посла, что абсолютно неприемлемо, мы видим линию на раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений, — подчеркнул Песков. — Считаем, что это может и уже имеет очень негативное воздействие в целом на атмосферу наших двусторонних отношений».