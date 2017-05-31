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Политика
Песков отреагировал на травлю посла РФ в США

Песков отреагировал на травлю посла РФ в США

14:09  31 Мая 2017  /обновлено: 14:26  31 Мая 2017
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Кремль считает недопустимой травлю посла РФ в США Кисляка

Москва, 31 мая. В Кремле считают поток нападок на российского посла в США Сергея Кисляка абсолютно недопустимым, а любые попытки оказать давление на представителя России могут иметь только негативные последствия в отношениях двух стран. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в настоящее время в американской политике наблюдается «линия на раздувание русофобских настроений».

«Мы видим попытки всяческих нападок на нашего посла, что абсолютно неприемлемо, мы видим линию на раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений, — подчеркнул Песков. — Считаем, что это может и уже имеет очень негативное воздействие в целом на атмосферу наших двусторонних отношений».

 

#песков #кисляк
Валентин Меликов
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