Кремль считает недопустимой травлю посла РФ в США Кисляка

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. В Кремле считают поток нападок на российского посла в США Сергея Кисляка абсолютно недопустимым, а любые попытки оказать давление на представителя России могут иметь только негативные последствия в отношениях двух стран. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в настоящее время в американской политике наблюдается «линия на раздувание русофобских настроений».