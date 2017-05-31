Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию для политиков Черногории

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Москва, 31 мая. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о запрете на въезд в РФ для премьера Черногории Душко Марковича, спикера парламента страны Ивана Брайовича и черногорского экс-премьера Мило Джукановича.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что ему известно о запрете на въезд в Россию для ряда черногорских политиков. По данным черногорской газеты «Победа», въезд запрещен около 70 чиновникам страны из-за присоединения Белграда к антироссийским санкциям.

«Нет, ничего не известно», — заметил Песков.

Ранее эту новость прокомментировали в министерстве иностранных дел России.