Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию для политиков Черногории
Москва, 31 мая. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о запрете на въезд в РФ для премьера Черногории Душко Марковича, спикера парламента страны Ивана Брайовича и черногорского экс-премьера Мило Джукановича.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что ему известно о запрете на въезд в Россию для ряда черногорских политиков. По данным черногорской газеты «Победа», въезд запрещен около 70 чиновникам страны из-за присоединения Белграда к антироссийским санкциям.
«Нет, ничего не известно», — заметил Песков.
Ранее эту новость прокомментировали в министерстве иностранных дел России.