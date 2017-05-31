Длинные руки Порошенко: украинская интернет-вольница в Крыму угрожает нацбезопасности РФ

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Жителям Крыма заблокировали доступ к российским интернет-ресурсам и соцсетям. Украинский провайдер «Воля», работающий на территории Крыма и Севастополя под брендом «Телесистемы», поспешил исполнить недавний указ президента Петра Порошенко и запретил своим пользователям доступ к таким сайтам, как «Яндекс», «Яндекс.Украина», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». По сообщению местных СМИ, в одном только Севастополе тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, аккаунтов в социальных сетях, бизнес-приложений и сервисов.

«Воля», напомним, является самым крупным украинским интернет-провайдером. В Крыму услуги компании также представлены достаточно широко. По состоянию на конец I квартала 2014 года на ее долю в Севастополе приходилось 9% пользователей Интернета и около 64 тысяч абонентов платного ТВ. В Симферополе к кабельным каналам «Воли» было подключено более 8 тысяч человек.

Ранее правление «Воли» сообщало, что намеревается заблокировать доступ к российским соцсетям и сайтам с 1 июня 2017 года. Впрочем, как показал сегодняшний день, работать по заданному Петром Порошенко направлению там начали даже с некоторым опережением графика.

Чем данная ситуация обернется для жителей Крыма? Что может быть сделано для ее разрешения? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Ситуация, честно говоря, очень странная и, на первый взгляд, непонятная. Любой провайдер, работающий на территории Крыма, может работать только по российскому законодательству. Соответственно, он подчиняется всем требованиям и нормам, предусмотренным этим законодательством. В то же время «Воля» работает и на Украине. Значит, она должна была столкнуться с очень большими проблемами из-за условий, которые создал нынешний украинский режим. Таким образом, то, как этот провайдер вообще мог работать одновременно и на Украине, и в Крыму и Севастополе, вызывает большие вопросы и требует дополнительной информации», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН крымский политолог Владимир Джаралла.

Каким образом у «Воли» получалось так долго сидеть, что называется, на двух стульях, требует отдельного разбирательства. Впрочем, некоторые предположения можно строить уже сейчас. «Скорее всего, этот оператор имел точки доступа на территории Украины, а значит, крымчане заходили в Сеть, используя украинский режим доступа. Интернет-компании работают по принципу наибольшей оптимизации, и государственные границы для них вторичны. Впрочем, как мы увидели сегодня, действия политиков также способны внести в ситуацию свои коррективы. Отсюда и непредвиденные проблемы для крымчан», — продолжает Джаралла.

С другой стороны, это уже не первый случай, когда у крымских пользователей Интернета возникли проблемы по вине украинской стороны. Просто в прошлом они возникали с меньшим шумом. «Каждый раз местные власти реагировали достаточно оперативно. Потоки перенаправлялись, и проблемные ситуации исправлялись уже в течение нескольких часов», — отмечает политолог.

В данном конкретном случае решение проблемы, как кажется, напрашивается само собой.

«Если интернет-провайдер нарушает российское законодательства, то такой провайдер из Крыма должен уйти. Его нахождение на территории России не только противоречит юридическим нормам, но и вызывает вопросы по части национальной безопасности. Такие ситуации уже возникали в 2014 году — в самом начале адаптации Крыма в составе России. Они решались достаточно просто. Поставщику услуг или вменялось в обязанность действовать в соответствии с российским законодательством, или же участник экономической деятельности прекращал свою работу на территории полуострова. Схема отработана. Я предвижу, что в дальнейшем события будут развиваться именно так», — подводит итог Владимир Джаралла.

Напомним, что 15 мая Петр Порошенко, подписав соответствующий указ со ссылкой на статью 107 Конституции Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В расширенный санкционный список попали 468 организаций, в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY, а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.