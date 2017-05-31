Песков: Путин формализовал договоренности с Эрдоганом

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Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин формализовал договоренности с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписав указ о снятии ограничений с турецкой стороны. Об этом журналистам в среду заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Однако документ не касается поставок турецких помидоров.

«Президенты констатировали, что отменяются ограничения, которые ранее вводились. В данном случае, не касается этих самых пресловутых помидоров», — отметил он.

Напомним, ранее Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.