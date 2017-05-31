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Политика
Песков: Указ Путина о мерах к Турции не касается «пресловутых помидоров»

Песков: Указ Путина о мерах к Турции не касается «пресловутых помидоров»

14:11  31 Мая 2017  /обновлено: 14:55  31 Мая 2017
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Песков: Путин формализовал договоренности с Эрдоганом

Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин формализовал договоренности с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписав указ о снятии ограничений с турецкой стороны. Об этом журналистам в среду заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Однако документ не касается поставок турецких помидоров.

«Президенты констатировали, что отменяются ограничения, которые ранее вводились. В данном случае, не касается этих самых пресловутых помидоров», — отметил он.

Напомним, ранее Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

#путин #эрдоган #песков
Алексей Громов
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