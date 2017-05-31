В небо — со своим пряником: тульские власти поднимают региональный бренд на высоту

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С начала лета в бортовое меню «Аэрофлота» войдет знаменитый тульский пряник. Соответствующее соглашение с авиакомпанией подписали тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» и губернатор региона Алексей Дюмин. Насколько это удачный маркетинговый ход и можно ли установить практику продвижения региональных брендов по всей России? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Бортовое меню «Аэрофлота» не вызывало больших нареканий, но сейчас оно может стать еще лучше. Одно из направлений меню под названием «Русское» будет предложено пассажирам на рейсах из Москвы. В нем будет и тульский пряник с фруктовой начинкой. Он займет почетное место десерта в горячем обеде, который будет подаваться в экономическом классе на рейсах длительностью от трех часов.

Как рассказал губернатор Тульской области Дюмин, договор направлен на поддержку отечественного производителя и сохранение исторических технологий: в производстве тульского пряника сохранены все секреты, которыми владели наши предки в течение нескольких веков. Старинные рецепты сладкого угощения из города оружейников теперь оценят тысячи пассажиров авиакомпании.

«Мы прекрасно понимаем: надо, чтобы наши компании знали не только в России, но и за рубежом», — подчеркнул губернатор Дюмин.

В «Аэрофлоте» же отметили, что пряник добавит имиджу компании российской специфики.

«Прекрасная идея, которая отчасти реализуется и в других городах России. Помню прошлые годы, когда авиакомпания «Россия» на рейсах в Санкт-Петербург предоставляла пассажирам конфеты «Белые дни Санкт-Петербурга», продвигая зимний туристический сезон. Продвижение на борту — это хороший маркетинговый ход. Человек, входя и выходя из самолета, как раз думает еще о полете и готов воспринимать любую информацию позитивно», — комментирует специально для ФАН замглавы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

Важно даже не то, что тульский пряник считается одним из самых узнаваемых российских сувениров — наряду с матрешками, балалайками и шапками-ушанками. Это соглашение позволит создать новые рабочие места и модернизировать оборудование. Тульские кондитеры начнут производство около 20 тысяч пряников в сутки. Неплохой заказ для фабрики в непростое экономическое время.

«Это позитивная идея, поскольку так делают многие другие страны — не в рамках авиаперевозок, а вообще. Существует целый набор брендов в сфере питания, например, во Франции, которые известны в стране и их продвигают за рубеж. У России тоже много позитивных брендов, их тоже надо продвигать. Это будет работать на развитие туризма, на страну и на все остальное», — считает президент национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров.

Как знать, может, совсем скоро на рейсах в Казань на борту появится восточная сладость чак-чак, а в Астрахань — кусочки местного знаменитого арбуза. Практически в каждом регионе России найдется свой «пищевой» бренд.

«Аэрофлот» своим пассажирам, помимо регулярных услуг по перевозке, дает еще и пищу для размышлений. То компания напоминает, какой год сейчас объявлен в России — литературы, экологии... То называют самолеты именами известных деятелей культуры и исторических личностей, что тоже заставляет туристов задуматься при приветственном слове командиров воздушного судна. Теперь еще и пассажиры смогут ближе познакомиться с кулинарной культурой российского региона. Это осмысленный маркетинговый шаг с мотивацией и очевидными положительными последствиями. И такое соглашение заслуживает уважения», — отмечает в беседе с ФАН депутат Госдумы Ярослав Нилов.