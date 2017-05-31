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Технологии
Бюджетный узбекский седан Ravon Nexia R3 начали собирать в Казахстане

Бюджетный узбекский седан Ravon Nexia R3 начали собирать в Казахстане

16:48  31 Мая 2017
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Бюджетный узбекский седан Ravon Nexia R3 начали собирать в Казахстане

Астана, 31 мая. Серийное производство бюджетного узбекского седана Ravon Nexia R3 стартовало в Казахстане. Выпускать автомобиль будут на заводе «СарыаркаАвтоПром», входящего в холдинг AllurGroup. 

По словам представителей холдинга, национальный автопроизводитель в будущем не исключает расширения модельного ряда Ravon, производящегося в Казахстане. 

Кроме того, в AllurGroup отметили, что жители Казахстана смогут приобрести Ravon Nexia R3 по программе льготного кредитования.

По данным местных дилеров, машина занимает первую строчку в рейтинге популярности у казахстанских автолюбителей.
Приобрести Ravon Nexia R3 могут и водители из России. Для них стоимость седана составит от 479 000 рублей. 
В базовой комплектации модели оснастили 1,5-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил.
 

Ярослава Замысловатова
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