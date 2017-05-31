Две сторонницы ИГ пойдут под суд за попытку теракта в Ростове-на-Дону

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Москва, 31 мая. Две сторонницы ИГ* пойдут под суд за попытку устроить теракт в Ростове-на-Дону в 2015-2016 годах в торговом центре.

Две гражданки России обвиняются в содействии террористической группировке ИГ («Исламское государство»* запрещено в РФ) и попытке устроить теракт в Ростове-на-Дону в 2015-2016 годах. Татьяна Карпенко и Наталья Гришина предстанут перед судом, об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, россиянки также обвиняются в незаконном обороте взрывных устройств.

* Организация запрещена на территории РФ.