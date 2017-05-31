В ответ на террор украинских неонацистов болгары создают отряды самообороны

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30 мая 2017 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области Украины прошел митинг болгар. Они держали флаги Болгарии и Гагаузии, несли плакаты «Василий Кащи наш герой» и «Порошенко, не раскачивай лодку с болгарами». На митинге было принято решение о создании отрядов самообороны в соответствии с законами Украины.

Поводом для выступления болгар стали события, произошедшие в городе. Там в течение 20 лет в православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, служил священник Иван Гуменюк. По мере распространения на Украине мракобесия, официально именуемого борьбой с влиянием России, а фактически являющегося обыкновенной русофобией, святой отец решил сделать на этом карьеру и перешел на службу в Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которую не признает ни одна каноническая православная церковь в мире, но зато активно поддерживают власти в Киеве.

Глава этой церкви Филарет еще в начале перестройки разоблачен как агент КГБ под оперативным псевдонимов «Антонов», награжденный 3 июня 1988 года орденом Красного Знамени. Интересно, что среди его разоблачителей был и так называемый священник-демократ Глеб Якунин, но это не помешало ему перейти пять лет спустя на службу в возглавляемую Филаретом церковь.

Как гласит поговорка «Каков поп — таков и приход», и к раскольнической украинской церкви это относится в полной мере. Священник Иван Гуменюк — очередное доказательство этого. В конце этого ролика можно увидеть, как он угрожает прихожанину, и при этом половина его речи состоит из блатных слов, а вторая половина из нецензурных:

Главной задачей попа-перебежчика стало получение церкви. Власти города выделили ему землю на окраине города, но это его не устроило. Ему захотелось получить участок в центре города, а то что там местные власти собирались строить Дворец бракосочетания, его не волновало. Нужное Ивану Гуменюку решение было принято с использованием тех, кого руководство Украины называет активистами, а народ — вышиватниками. Во время сессии горсовета в зал ворвался отец Иван в сопровождении ветеранов самого нацистского подразделения Украины — полка «Азов» и боевиков «Самообороны» из Одессы. Дальнейшее можно видеть на вышеупомянутом видео: депутатам объявили, что они не выйдут из зала и будут иметь проблемы, если не проголосуют за нужное святому отцу решение. Разумеется, после подобной «демократической» процедуры не нашлось никого, кто бы проголосовал против.

Данная акция для ее организатора и исполнителей никаких последствий не имела. Это давно уже стало на Украине нормой, когда представители нацистских и националистических организаций препятствуют действиям органов государственной власти, заставляют их принимать нужные им решения, участвуют в рейдерских захватах. Процветает в стране и рэкет, который так и называют — необандеровский. При этом преступники всегда остаются безнаказанными. Они ведь на каждом шагу орут, что являются защитниками Украины, и, соответственно, если кто-то противодействуют им, то он враг Украины со всеми вытекающими отсюда вредными для его здоровья последствиями. Хотя нацисты и утверждают, что действуют они бескорыстно из патриотических побуждений, но вся Украина знает, что это не так, и люди между собой называют их мальчиками по вызову.

Вдохновленный первой победой, отец Иван отправился на заседание Бегород-Днестровского горисполкома, где должны были на основании решения депутатов внести изменения в градостроительный план, то есть фактически выдать разрешение на строительство. То ли в знак протеста против насилия над депутатами, то ли из-за опасения за свое здоровье и жизнь, но на заседание пришло только 8 из 15 членов горисполкома — кворум был на грани и для принятия решение голосование должно было быть единогласным.

Для его обеспечения новоиспеченный священнослужитель церкви Киевского патриархата снова взял с собой нацистов. На этот раз их возглавлял бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* (запрещена в РФ) Сергей Стерненко, приехавший в город из села Садового несколько лет назад. Свою кровавую карьеру в Одессе он начал с участия в сжигании людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Дальше были избиения пенсионеров на прорусских митингах и то, что он, спасаясь от отправки на восточный фронт, называет «укреплением тыла» явно вышеуказанными методами. Об этом свидетельствует тот факт, что против него был возбужден целый букет уголовных дел по обвинению в похищении человека, пытках, избиениях, хулиганстве.

На заседании горисполкома 18 мая 2017 года против строительства церкви выступил местный болгарин Василий Кащи, сорвав тем самым принятие решения. В ответ его назвали колонистом и призвали убираться с Украины, прокричав: «Украинская земля — украинцам!», а затем выволокли из зала, избили, облили лицо зеленкой и попытались бросить в мусорный бак, но последнее сумели предотвратить полицейскиe. Они также сумели посадить Василия Кащи в полицейскую машину и увезти, спасая от разбушевавшихся нацистов.



Однако мер против лиц с повышенной национал-социалистической активностью полицейские не предприняли, и в чем-то их можно понять: никаких карательных последствий для нацистов их задержание явно иметь не будет, а они как минимум будут уволены. На это указывают факты: руководитель одесских правоохранителей сохранил свой пост после сожжения там 48 человек, шеф киевской полиции после перестрелки его подчиненных друг с другом, в результате чего погибли пятеро из них, избежал увольнения. Но стоило полиции Днепра (бывшего Днепропетровска) всего лишь не защитить ветеранов АТО, напавших на демонстрацию «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года и получивших достойный отпор, как свои кабинеты сразу навсегда покинули два высших руководителя областной полиции, а сейчас там идет чистка на всех уровнях.

После эвакуации Василия Кащи опьяненные вседозволенностью святой отец и нацисты двинулись захватывать православный храм Иоанна Сочавского, принадлежащий церкви Московского патриархата. Настоятель храма протоиерей Рустик Выходцев успел закрыть двери изнутри и ударить в церковные колокола. Услышав звук набата, к храму устремились прихожане, а укронацисты, увидев что у них нет численного превосходства, поспешили удалиться, выкрикивая на бегу обещания скорой расправы над верующими.

На этот раз захват православного храма не удался, но к настоящему времени в Западной Украине бандеровцами уже захвачено 40 храмов Московского патриархата, а местные власти узаконили это, оформив их в собственность Киевского патриархата. Без сомнения, попыток захвата храмов будет еще много, и значит, еще не раз будет звучать набат, как во времена Средневековья, в стране, которая, по уверению ее руководителей, движется по европейскому пути развития.

Василий Кащи в итоге попал в больницу со сломанными ребрами и повреждением зрения из-за зеленки. К сожалению, его самопожертвование не остановило нацистов, и через семь дней они получили нужное им решение. Уверен, что скоро они посетят городские власти вновь, чтобы добиться выделения финансовых средств на строительство храма. По этому поводу житель города Андрей Новиков сказал: «Этот поп и его свидомиты идиоты. Пусть даже они добьются своего и построят церковь. Но ведь все в городе знают, что она построена не через желание и пожертвования верующих, а через угрозы и насилие, а значит, православные люди туда не придут».

В защиту своего сонародника выступила Ассоциация болгар Украины во главе с депутатом Верховной рады Украины Антоном Киссе. На пресс-конференции украинские депутаты болгарской национальности потребовали тщательного расследованию происшедшего в Белгород-Днестровском и наказания всех виновных. Антон Киссе также заявил: «В ходе конфликта были ущемлены права национальных меньшинств — болгар», а депутат Одесской областной Рады Трифон Антов предупредил: «Правоохранительные органы должны включиться. Иначе мы обязаны будем себя сами защищать».

Реакция украинских властей была обычной. Одесская полиция после долгого молчания всего лишь заявила, что рассматриваются материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», хотя очевидно, что тут не только хулиганство, но и нанесение телесных повреждений и противодействие работе органов государственной власти.

Зато мгновенно отреагировал командир батальона ОУН (Организация украинских националистов — запрещена в России) Николай Кохановский, потребовавший немедленно возбудить против участников пресс-конференции уголовное дело по обвинению в разжигании межнациональной розни и арестовать их. Не сомневаюсь, что так бы и поступили, но болгар спасает их депутатская неприкосновенность.

В Болгарии власти традиционно долго не замечали избиение Василия Кащи. Надо заметить, что болгарские власти находятся в трудном положении. С одной стороны, ввиду того, что Болгария — член ЕС и НАТО, ей необходимо поддерживать нынешний режим на Украине. С другой стороны, необходимо реагировать на нарушения прав украинских болгар, которых становится все больше, так как бездействие по этому вопросу не нравится избирателям.

Поэтому официальные СМИ стараются просто не сообщать о таких случаях, а главным источником информации о положении болгар на Украине являются официальные украинские власти, чья «правдивость» давно уже перешла все границы. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин при посещении Болгарии, не моргнув глазом, заявил, что в украинскую армию призвано всего 20 болгар. И это при том, что даже по украинским данным там проживают 204 тысячи болгар. Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки по этому поводу заявил, что погибших на востоке Украины болгар и то больше.

Так было и на этот раз. По поводу избиения Василия Кащи никакой информации в течение восьми дней не было. Информационную блокаду прорвала политическая партия «Възраждане» («Возрождение»). Это, очевидно, самая честная партия в Болгарии, так как единственная отказалась от государственного финансирования. Ее лидер Костадин Костадинов сообщил на официальном сайте партии об избиении болгарина в Белгород-Днестровском и написал: «Это далеко не первый подобный случай издевательства над болгарским меньшинством на Украине. Последнее подобное проявление было 3 марта, когда грандиозный памятник болгарским ополченцам в Болграде был осквернен, залит краской и была сделана надпись «Чемодан, вокзал, София» — намек на выселение болгар с Украины. Ни тогда, ни сейчас официальные болгарские власти не реагировали. Нужно также вспомнить, что первое решение новой антирусской и проамериканской власти в Киеве после падения Виктора Януковича была отмена закона о региональных языках, в результате чего болгарский язык был лишен официального статуса в некоторых районах Украины. Тогда болгарская реакция последовала только после того, как Венгрия и Румыния выступили с острыми декларациями в поддержку своих меньшинств.

Молчание болгарских властей в течение восьми дней после избиения Василия Кащи еще более позорно и постыдно на фоне изумительной активности, которая развернулась после высказывания русского президента о том, что «кириллица пришла в Россию из македонской земли». Русский посол был вызван для объяснений, министр иностранных дел и премьер-министр выступили с официальными заявлениями, телевизионные передачи круглые сутки обсуждали этот случай, а оплаченные получатели грантов нашли повод оживить свои умирающие карьеры — и все это под благородной маской болгарского патриотизма. Странный однако этот выборочный патриотизм, который не замечает издевательства над болгарами за границей, не замечает огромный концерт на Красной площади в Москве, когда 24 мая прозвучало на болгарском «Върви народе възродени» («Иди, народ возрожденный»), но замечает одну реплику. Мы можем только одно — скалить зубы на русских, потому что так нам сказали наши хозяева американцы».

После этого многие СМИ Болгарии сообщили об избиении Василия Кащи. Правда, крупные и государственные телеканалы и газеты продолжают его игнорировать. Только телевидение Nova посвятило этому событию свой репортаж под названием «Бессарабский болгарин избит и брошен в мусорный бак украинскими националистами».

Все это вынудило 30 мая 2017 года украинского посла в Болгарии Николая Балтажи выступить по телевидению «Европа», которое даже на фоне других болгарских СМИ отличается яростным отстаиванием евроатлантических ценностей. Посол заявил, что на Украине были десятки случаев, когда активисты выбрасывали государственных служащих в мусорные баки, и их национальность при этом не имела никакого значения.

Таким образом болгарские телезрители узнали, что в стране, которая постоянно заявляет, что она Европа («Украина це Европа!») заурядным событием является оказание давления на органы госвласти через выбрасывание ее представителей в мусорный бак, а такого даже в государстве батьки Махно не было. Нельзя не согласиться с послом, что такая процедура на Украине приобрела массовый характер. Доказательством этого служит то, что для нее появилось даже специальное слово в украинском языке — геволт. Было бы интересно узнать, откуда оно произошло. Мне кажется, что от немецкого слова Gewalt — насилие является реальным воплощением преемственности украинских нацистов разных поколений.

Действительно, если бы жертвой был не болгарин и за него не заступились бы его сонародники и соотечественники, то мы бы и не узнали об этом эпизоде на фоне ужаса, в который превратилась повседневная жизнь на Украине.

Украинский посол, оправдывая своих так называемых активистов, сказал, что физическое воздействие было применено в результате стихийного гнева, возникшего после того, как Василий Кащи на вопрос «Чей Крым?» ответил: «Людской». Только не ясно тогда, зачем же активисты нацизма взяли с собой на заседание горисполкома зеленку и предварительно подтащили ко входу пустой мусорный бак.

Физическую расправу над Василием Кащи особенно активно комментировали болгары, уехавшие с Украины на свою историческую родину, не дожидаясь, пока воплотится в жизнь лозунг: «Слава нации — смерть врагам!». То, что имеется в виду только украинская нация, ни у кого сомнений нет, а по поводу ее врагов Андрей Михайлов сказал: «Вначале у бандеровцев был лозунг: «Москали, ляхи и жиды — на ножи». Они его скандировали на майдане, а Польша его не слышала и помогала им. Затем врагами стали еще и румыны, затем венгры, а сейчас очередь дошла и до нас — болгар. И вся вина народов в том, что они хотят сохранения самых минимальных национальных прав».

А Константин Дерелиев рассказал, что даже в такое тяжелое время болгары на Украине не теряют чувство юмора, присущее их народу: «Там люди говорят, что если события на втором майдане и являются революцией достоинства, то достоинство это явно мужское. Кроме того, они такие большие патриоты Украины, что, проснувшись поутру, первым делом произносят первую строчку ее гимна «Ще не вмерла Украина». Правда, произносят они ее с вопросительной интонацией».

* Организация запрещена на территории РФ.