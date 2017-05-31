Полиция задержала в Стамбуле одного из лидеров ИГИЛ

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Стамбул, 31 мая. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали одного из лидеров экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) Халиса Байанджука, который проживал в Стамбуле. Об этом сегодня сообщает издание Hurriyet.

По данным газеты, Байанджука, также известного под прозвищем Абу Ханзала, четыре раза арестовывали, после того как турецкие полицейские проводили специальные операции против террористических группировок «Аль-Каида» и ИГ* (обе — запрещены в России), но раз за разом его отпускали спустя несколько месяцев.

Сообщается, что на этот раз его задержали за угрозы турецким властям, которые он высказал в ходе публичного выступления в Стамбуле.

* Организация запрещена на территории РФ.