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Новороссия
ЛНР выявила переброску в Донбасс батареи гаубиц ВСУ

ЛНР выявила переброску в Донбасс батареи гаубиц ВСУ

14:08  31 Мая 2017
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ЛНР выявила переброску в Донбасс батареи гаубиц ВСУ

Луганск, 31 мая. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выявила у линии соприкосновения в Донбассе семь гаубиц Д-30, принадлежащих украинской армии. Об этом сообщает в среду Луганский информационный центр.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, нахождение семи 122-мм гаубиц Д-30 было выявлено в районе населенного пункта Троицкое — это пять километров от линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили почти 130 боеприпасов по территории ЛНР за минувшие сутки. Так, ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, обстреляв территорию республики.

#всу #донбасс #лнр
Тимур Румянцев
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