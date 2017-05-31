ЛНР выявила переброску в Донбасс батареи гаубиц ВСУ

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Луганск, 31 мая. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выявила у линии соприкосновения в Донбассе семь гаубиц Д-30, принадлежащих украинской армии. Об этом сообщает в среду Луганский информационный центр.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, нахождение семи 122-мм гаубиц Д-30 было выявлено в районе населенного пункта Троицкое — это пять километров от линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили почти 130 боеприпасов по территории ЛНР за минувшие сутки. Так, ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, обстреляв территорию республики.