Фото с зонда «Кассини» показало, что спутник Сатурна Энцелад перевернут

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Вашингтон, 31 мая. Фотографии Энцелада, сделанные зондом «Кассини», позволили исследователям NASA предположить, что ледяной спутник Сатурна перевернут, сообщили в пресс-службе агентства.

Специалисты NASA изучили снимки Энцелада, сделанные зондом «Кассини». После этого они пришли к выводу, что спутник Сатурна мог перевернуться миллионы лет назад. По их предположениям, это могло произойти из-за столкновения с массивным небесным телом.

«Мы предполагаем, что нынешняя ось вращения Энцелада отличается от первоначальной на 50 — 55 градусов, — озвучили свою версию в агентстве. — То есть, на большее значение, чем то, которое необходимо для того, чтобы считать эту луну перевернутой».

Ранее удалось установить, что сила магнитного поля Юпитера казалась почти в два раза сильнее, чем думали специалисты.