General Motors вывела на тесты обновленного «Зверя» для Трампа

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Милфорд (США), 31 мая. Новый президентский лимузин, получивший название The Beast, от General Motors был замечен на дорожных тестах. Известно, что новый автомобиль получит немного иной дизайн и дополнительную защиту. Об этом сообщает Motor1.

Фотошпионам удалось снять автомобиль с близкого расстояния во время испытаний в городе Милфорд. Как можно судить по полученным кадрам, новый «Зверь» будет похож на флагманский седан Cadillac нынешнего поколения, однако получит другую решетку радиатора, оптику и более высокий клиренс. Кроме того, «Зверь» «прибавит в весе»: масса нового бронированного автомобиля составит 7-9 тонн.

Броней будет оснащен не только кузов, но и днище. Толщина брони составит 20 сантиметров, что сделает президентский автомобиль неуязвимым практически для любого огнестрельного оружия.

Стоимость лимузина оценивается в 1,2 млн долларов.