General Motors вывела на тесты обновленного «Зверя» для Трампа
Милфорд (США), 31 мая. Новый президентский лимузин, получивший название The Beast, от General Motors был замечен на дорожных тестах. Известно, что новый автомобиль получит немного иной дизайн и дополнительную защиту. Об этом сообщает Motor1.
Фотошпионам удалось снять автомобиль с близкого расстояния во время испытаний в городе Милфорд. Как можно судить по полученным кадрам, новый «Зверь» будет похож на флагманский седан Cadillac нынешнего поколения, однако получит другую решетку радиатора, оптику и более высокий клиренс. Кроме того, «Зверь» «прибавит в весе»: масса нового бронированного автомобиля составит 7-9 тонн.
Броней будет оснащен не только кузов, но и днище. Толщина брони составит 20 сантиметров, что сделает президентский автомобиль неуязвимым практически для любого огнестрельного оружия.
Стоимость лимузина оценивается в 1,2 млн долларов.