Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 31 мая. Стало известно имя нового руководителя музея «Исаакиевский собор», который завтра вступит в должность на правах исполняющего обязанности. Им стала Ирада Вовненко, она переведена с поста заместителя руководителя по связям с общественностью.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», Вовненко является членом союза писателей Петербурга. Первый написанный ею роман вышел в свет в 2009 году.

С завтрашнего дня она приступит к обязанностям и.о. директора музея «Исаакиевский собор», сменив на этом посту Николая Бурова, который написал заявление об уходе по собственному желанию.