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Общество
Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

14:11  31 Мая 2017
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Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

Санкт-Петербург, 31 мая. Стало известно имя нового руководителя музея «Исаакиевский собор», который завтра вступит в должность на правах исполняющего обязанности. Им стала Ирада Вовненко, она переведена с поста заместителя руководителя по связям с общественностью.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», Вовненко является членом союза писателей Петербурга. Первый написанный ею роман вышел в свет в 2009 году.

Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

С завтрашнего дня она приступит к обязанностям и.о. директора музея «Исаакиевский собор», сменив на этом посту Николая Бурова, который написал заявление об уходе по собственному желанию.

Новый глава музея «Исаакиевский собор» готовится вступить в должность

#буров #вовненко
Алексей Громов
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