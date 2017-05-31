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Киану Ривз дружелюбием покорил фанатов в Петербурге

Киану Ривз дружелюбием покорил фанатов в Петербурге

14:00  31 Мая 2017
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Киану Ривз дружелюбием покорил фанатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Известный голливудский актер Киану Ривз буквально очаровал жителей Петербурга своей открытой улыбкой и дружелюбным поведением. Звезда «Матрицы» с удовольствием раздавал автографы и делал селфи с фанатами.

Киану прибыл в Петербург для съемок в фильме «Сибирь». Его неоднократно замечали на съемочных площадках у канала Грибоедова и на Садовой улице.

За несколько дней фотографии с Ривзом буквально наводнили российский сегмент Instagram и Twitter. Большинство поклонников не забыло упомянуть о простоте и спокойствии актера, который всегда уделял внимание своим фанатам.

Киану Ривз дружелюбием покорил фанатов в Петербурге

К сожалению, Киану Ривзу пришлось покинуть Петербург в среду, 31 мая. Самые упорные фанаты прибыли в «Пулково» к 5 часам утра по местному времени, чтобы проститься с любимой звездой пишет «Газета.Ru».

#петербург #киану ривз
Алексей Громов
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