Киану Ривз дружелюбием покорил фанатов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 мая. Известный голливудский актер Киану Ривз буквально очаровал жителей Петербурга своей открытой улыбкой и дружелюбным поведением. Звезда «Матрицы» с удовольствием раздавал автографы и делал селфи с фанатами.

Киану прибыл в Петербург для съемок в фильме «Сибирь». Его неоднократно замечали на съемочных площадках у канала Грибоедова и на Садовой улице.

За несколько дней фотографии с Ривзом буквально наводнили российский сегмент Instagram и Twitter. Большинство поклонников не забыло упомянуть о простоте и спокойствии актера, который всегда уделял внимание своим фанатам.

К сожалению, Киану Ривзу пришлось покинуть Петербург в среду, 31 мая. Самые упорные фанаты прибыли в «Пулково» к 5 часам утра по местному времени, чтобы проститься с любимой звездой пишет «Газета.Ru».