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Весь мир
Трамп подогрел интерес пользователей к своей опечатке в Twitter

Трамп подогрел интерес пользователей к своей опечатке в Twitter

14:02  31 Мая 2017  /обновлено: 14:05  31 Мая 2017
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Трамп подогрел интерес пользователей к своей опечатке в Twitter

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп предложил пользователям Twitter разгадать настоящее значение слова covfefe, которое появилось в его аккаунте и взорвало соцсети.

Ранее американский лидер опубликовал в Twitter недописанное сообщение, в котором появившаяся опечатка заставила пользователей ломать головы над смыслом увиденного. «Despite the constant negative press covfefe», — написал Трамп, причем последнее слово не переводится ни с одного языка мира. Запись удалили спустя несколько часов, однако она успела собрать более 150 тыс. лайков.

«Кто может разгадать истинное значение «covfefe»??? Наслаждайтесь!»  — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

 

Алексей Громов
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