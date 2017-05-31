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Россия
Роспотребнадзор обнаружил пестициды в партии вина из Черногории

Роспотребнадзор обнаружил пестициды в партии вина из Черногории

14:10  31 Мая 2017
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Роспотребнадзор обнаружил пестициды в партии вина из Черногории

Москва, 31 мая. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Московской области 24 партии вина, произведенного черногорской компанией «13.JUL PLANTAZE» AD. В общей сложности было арестовано около 16,2 тысяч бутылок.

Ввоз продукции «13.JUL PLANTAZE» AD в Россию запрещен с 26 апреля. В обнаруженном вине сотрудники Роспотребнадзора выявили большую концентрацию пестицидов и пластификаторов, количество вредных веществ значительно превосходит действующие в РФ стандарты. 

Роспотребнадзор обнаружил пестициды в партии вина из Черногории

«Часть данной продукции может ещё находиться в розничной торговле», — предупредили в ведомстве, попросил потребителей учесть эту информацию.

Валентин Меликов
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