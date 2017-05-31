Назло Эрдогану: как США вооружают курдское ополчение для битвы за Ракку

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США снова начало вооружение курдских боевиков сирийских демократических сил (SDF) для битвы с силами террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) вблизи города Ракка, который фактически является столицей террористов. Президент Турции Реджеп Эрдоган очень резко отреагировал на это решение своего союзника, назвав его ошибкой и призвав его отменить: американское оружие может быть использовано курдами против турецкой стороны.

Турция по-прежнему считает курдов большой угрозой для территориальной целостности государства и безопасности. Курды («Рабочая партия Курдистана») давно добиваются создания своей автономии, в том числе на территориях, которые сейчас входят в состав Турции. Однако представитель Пентагона Эрик Пахон поспешил дать гарантию, что американцы будут жестко контролировать использование полученного курдами вооружения исключительно против боевиков ИГИЛ*.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко дал развернутый комментарий по этому поводу:

«Целью американцев в Сирии является дезинтеграция Сирии и свержение Башара Асада. Это две важнейшие цели США. Сирия считается важным регионом для американцев. Американцы присутствуют там и уходить оттуда не собираются. По крайней мере, вдоль иорданской границы на территории Сирии действует подразделение американского спецназа, отдельная разведывательно-диверсионная группа. Поставки оружия курдам, в данном случае, — это поиск Америкой ситуативных союзников в борьбе с ИГИЛ. Но руками курдов будет удобно решать целый ряд задач, которые невозможно решить руками американского спецназа, и в этом плане США верны своей цели. Решение своих задач чужими руками — вообще характерная черта американской политики».

Опасения же Турции, скорее всего, напрасны. На вопрос, входит ли в планы США содействие курдам в создании своей автономии или даже своего государства, наш собеседник ответил, что вопрос автономии может быть поднят, он рассматривается.

«Но создание курдского государства будет означать прямую конфронтацию с Турцией. Очевидно, что на сегодняшний день США к такой конфронтации не готовы, потому что, если Америка будет занимать такую позицию, то способствование созданию и последующее признание курдского государства приведет к тому, что Турция разорвет не только отношения с США, но и возможно выйдет из НАТО. Это будет означать серьезные геополитические изменения. Пока, на данном этапе, Америка перед собой такую политическую задачу не ставит».

Эксперт также опроверг пессимистические прогнозы о том, как такое союзничество Соединенных Штатов и курдов в целом отразятся на обстановке в Сирии:

«Ситуация, которая сейчас сложилась в Сирии, без мирных инициатив политического диалога не имеет решения. К тому же американцы слабо владеют ситуацией в Сирии, это показали консультации, которые проходили в частности в Астане, когда на последних переговорах американские представители в кулуарах продемонстрировали крайне низкую осведомленность о том, что реально происходит в Сирии. Но для того, чтобы упрочить там свои позиции очевидно ставка делается, в том числе, и на сирийских курдов».

* Организация запрещена на территории РФ.