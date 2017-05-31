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Новости Сирии
Под обстрелами ИГИЛ пострадали 10 детей на востоке провинции Хама

Под обстрелами ИГИЛ пострадали 10 детей на востоке провинции Хама

14:04  31 Мая 2017
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Под обстрелами ИГИЛ пострадали 10 детей на востоке провинции Хама

Хама, 31 мая. В поселении Барри Аш-Шарки под обстрелами «Исламского государства»* ранения получили 10 детей.

Сирийский информационный портал «САНА» сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли обстрелу населенный пункт Барри Аш-Шарки в восточной части провинции Хама. Массированный обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Под обстрелами ИГИЛ пострадали 10 детей на востоке провинции Хама

По данным «САНА» реактивные снаряды причинили значительный ущерб инфраструктуре населенного пункта. Под обстрелом пострадали 10 детей, из которых большинство не достигли шестилетнего возраста.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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