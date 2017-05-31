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Происшествия
Мать подозревают в убийстве младенца, найденного на заводе под Красноярском

Мать подозревают в убийстве младенца, найденного на заводе под Красноярском

14:00  31 Мая 2017
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Мертвого младенца обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Красноярске

Красноярск, 31 мая. Обстоятельства гибели младенца, тело которого обнаружили на ленте мусоросортировочного завода в Красноярском крае, выясняют следователи регионального СУ СК РФ. По данному факту возбудили уголовное дело.

В следственном управлении уточнили, что малыша нашел один из сотрудников завода. Труп ребенка передали экспертам-криминалистам. Специалисты установили, что три ссадины на руках и голове младенца, предположительно, появились уже посмертно. При этом эксперты уточнили, что ребенок был рожден живым.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ведется поиск его матери.

Ярослава Замысловатова
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