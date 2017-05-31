Ополченец ДНР рассказал, как солдаты ВСУ заживо хоронили раненых срочников

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Донецк, 31 мая. Военнослужащий Вооруженных сил Донецкой народной республики Максим рассказал о том, как в 2014 году после боестолкновений украинские силовики живьем хоронили тяжелораненых срочников ВСУ в одной яму вместе с погибшими, передает портал News Front.

Данный инцидент произошел осенью 2014 года в поселке Солнечное вблизи Тельманово перед тем как ополченцы выбили украинских силовиков из поселка. По словам бойца ДНР, местные жители говорили, что ВСУ три раза подряд перед выплатой зарплаты вели обстрелы из «Градов» по позициям своих мобилизованных срочников. Впоследствии погибших хоронили вместе с тяжелоранеными солдатами, а на их место присылали других.

«Самое страшное во всем этом, что вместе с погибшими закапывали раненых. В селе Солнечном есть тракторист, который сошел с ума, после того как его под дулами автомата заставляли закапывать раненых, живых, мертвых срочников ВСУ», – рассказал военнослужащий ДНР.

Он добавил, что местные жители могут подтвердить данную информацию, а также показать место массового захоронения.