Московский тусовщик подложил в чемодан любовницы кило кокаина

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Москва, 31 мая. Сотрудники пограничной службы «Домодедово» нашли в багаже россиянки, которая прилетела из Пунта-Каны, килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам 24-летней девушки, наркотики в ее багаж подсунул любовник, с которым она проводила время на курорте. Она также рассказала, что несколько недель назад она познакомилась в социальной сети с мужчиной, который пригласил ее на фешенебельный курорт.

В последний день отдыха мужчина принес в номер отеля колонку, которую попросил девушку положить в свой чемодан, поскольку в его багаже не было места.

В московском аэропорту мужчина ушел вперед, чтобы якобы забрать автомобиль с парковки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции задержали 40-летнего россиянина, который ведет роскошный образ жизни и является частым гостем столичных тусовок. Мужчина признался в употреблении наркотических средств, но причастность к контрабанде кокаина категорически опроверг.

В настоящее время пара задержана. Возбуждено уголовное дело — им грозит до 20 лет тюрьмы.