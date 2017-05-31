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Политика
Вучич пообещал укреплять дружбу с Россией, несмотря на давление извне

Вучич пообещал укреплять дружбу с Россией, несмотря на давление извне

13:53  31 Мая 2017
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Вучич пообещал укреплять дружбу с Россией, несмотря на давление извне

Белград, 31 мая. Сербия всегда будет поддерживать дружественные отношения с Россией, несмотря на давление извне, пообещал вступивший сегодня в должность президент Сербии Александр Вучич в своей речи перед народом после принесения присяги. 

Вучич отметил, что за последние годы Сербии удалось «многого достичь» в отношениях как с российским народом в целом, так и с лидерами. 

«Мы намерены и далее придерживаться традиционных дружеских отношений с Россией, несмотря на все давление, оказываемое на на», — пообещал Вучич. 

Также сербский президент пообещал, что его страна будет поддерживать дружеские отношения с Китаем. 

#россия #сербия #вучич
Алексей Громов
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