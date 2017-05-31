Источник в МИД прокомментировал запрет на въезд в Россию для политиков Черногории

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Москва, 31 мая. Источник в министерстве иностранных дел России прокомментировал Федеральному агентству новостей информацию о запрете на въезд в РФ премьеру Черногории Душко Марковичу, спикеру парламента страны Ивану Брайовичу и черногорскому экс-премьеру Мило Джукановичу.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали данные о том, что въезд на территорию России запрещен почти 70 политикам Черногории.

«В случае, если это актуально для упомянутых лиц, они могут обратиться за информацией в консульский отдел посольства», — отметил источник ФАН.

Ранее черногорская газета «Победа», ссылаясь на источник в МИД своей страны, передала, что Марковичу, Брайовичу и Джукановичу запрещен въезд в РФ из-за присоединения Черногории к антироссийским санкциям.