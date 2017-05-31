Кирьяков покинул тульский «Арсенал» с «высоко поднятой головой»

В Избранное

Скопировать

Тула, 31 мая. Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала», — сообщает пресс-служба «оружейников».

Специалист стал наставником туляков в октябре 2016 года. Под его руководством клуб занял 14-е место по итогам сезона 2016/2017 и по итогам стыковых матчей с красноярским «Енисеем» сохранил прописку в премьер-лиге.

«Я принял решение не рассматривать возможность продолжения работы в «Арсенале». Возникла ситуация, что уже пора заниматься организацией сборов, однако (от руководства) нет ни «да», ни «нет», поэтому я ухожу», — сказал Кирьяков в интервью ТАСС.

Экс-наставник «Арсенала» подчеркнул, что покидает команду «с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга».