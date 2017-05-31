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Россия
Росавиация ввела ограничения на полеты на время Кубка конфедераций

Росавиация ввела ограничения на полеты на время Кубка конфедераций

14:05  31 Мая 2017
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Росавиация ввела ограничения на полеты на время Кубка конфедераций

Москва, 31 мая. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно ограничило использование воздушного пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. Об этом проинформировали официальные представители ведомства.

«С 1 июня по 4 июля 2017 года в связи с проведением в России Кубка Конфедераций FIFA для обеспечения безопасности вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства», — отметили в Росавиации.

Напомним, ранее стало известно о том, что Международная федерация футбола (FIFA) может отказаться от проведения Кубка конфедераций.

Алексей Громов
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