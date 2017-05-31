Медведев потребовал не допустить повторения трагедии на Сямозере

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Организаторы детского отдыха должны повысить меры безопасности меры безопасности, чтобы не допустить повторения трагедий, подобно той, что произошла на Сямозере в Карелии. Об этом в среду заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«У нас случаются проблемы, вы знаете, и трагедии случаются. И в прошлом году это было. Нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», — отметил он.

Напомним, что трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Группа детей вместе с инструкторами попала в шторм во время прогулки на лодках на Сямозере, в результате чего погибли 14 человек.