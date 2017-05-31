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Общество
Медведев потребовал не допустить повторения трагедии на Сямозере

Медведев потребовал не допустить повторения трагедии на Сямозере

13:50  31 Мая 2017
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Медведев потребовал не допустить повторения трагедии на Сямозере

Москва, 31 мая. Организаторы детского отдыха должны повысить меры безопасности меры безопасности, чтобы не допустить повторения трагедий, подобно той, что произошла на Сямозере в Карелии. Об этом в среду заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«У нас случаются проблемы, вы знаете, и трагедии случаются. И в прошлом году это было. Нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», — отметил он.

Напомним, что трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Группа детей вместе с инструкторами попала в шторм во время прогулки на лодках на Сямозере, в результате чего погибли 14 человек.  

#медведев
Геннадий Плющев
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