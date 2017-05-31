Германия отменила депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле

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Берлин, 31 мая. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер отменил запланированную депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле, передает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отменил депортацию мигрантов в связи с сегодняшним взрывом в центре столицы Афганистана. По последним данным, число жертв взрыва у президентского дворца и иностранных посольств достигло 90 человек, ранены около четырех сотен.