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Весь мир
Германия отменила депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле

Германия отменила депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле

13:42  31 Мая 2017  /обновлено: 13:44  31 Мая 2017
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Глава МВД ФРГ отменил поездку в Афганистан после взрыва в Кабуле

Берлин, 31 мая. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер отменил запланированную депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле, передает Reuters, ссылаясь на источник в немецком правительстве.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отменил депортацию мигрантов в связи с сегодняшним взрывом в центре столицы Афганистана. По последним данным, число жертв взрыва у президентского дворца и иностранных посольств достигло 90 человек, ранены около четырех сотен. 

#афганистан #взрыв #германия
Алексей Громов
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